Handball Wie der hohe Spritpreis den Moskitos hilft

Mit der A-Jugend des 1. FSV Mainz 05 hat Angelina Keil schon in der Handball-Bundesliga gespielt. Im Sommer ist die 23-jährige Torfrau dann nach einem Zwischenstopp bei Oberligist SF Budenheim zu Drittliga-Aufsteiger HSG Marpingen-Alsweiler gewechselt. Und so schnell sieht man sich wieder: An diesem Samstag, 18 Uhr, trifft Keil in der Marpinger Sporthalle mit den Moskitos auf ihren Ex-Verein 1. FSV Mainz 05 II. „Ein, zwei Spielerinnen kenne ich noch aus der Jugend“, sagt Keil.