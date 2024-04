Drohung traf Schule nicht unvorbereitet Potentielle Amok-Drohung an der Gemeinschaftsschule Marpingen sorgt für Polizeieinsatz

Am Donnerstag wurde auf einer Toilette in der GemS ein mit Lippenschrift geschriebener Schriftzug entdeckt, der die Schulleitung alarmierte. Nach Rücksprache mit der Polizei wurde der Spruch an der Toilettenwand als potenzielle Amok-Drohung für den heutigen Freitag eingeordnet. „Seit der Vorfall bekannt ist, laufen unsere Maßnahmen und die Ermittlungen auf Hochtouren“, erklärte Polizeihauptkommissar Joachim Müller, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion St. Wendel am Freitagvormittag. Auch wenn die Polizei von keiner echten Bedrohung an der Schule ausgeht, muss sie die potenzielle Drohung ernst nehmen. „Wir sind seit Freitagmorgen mit zivilen und uniformierten Kräften in der Schule und werden den Einsatz bis Ende des Schulbetriebs fortführen. Bisher war alles unauffällig“, so Müller am späten Vormittag. Der Schwerpunkt des Einsatzes liege auf dem Schutz der Schüler und Lehrkräfte. Natürlich versuche man aber auch herauszufinden, wer die potenzielle Amok-Drohung hinterlassen hat. „Bitte haben sie Verständnis, dass wir aus einsatztaktischen Gründen keine detaillierten Angaben zu unserem Einsatz machen“, so der Polizeihauptkommissar.