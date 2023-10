Theater in Alsweiler Theaterverein probt den Wahnsinn

Als seine Schwiegermutter nach dem Rechten sieht, hat Gilbert doch arge Erklärungsnöte, warum all diese skurrilen und teils kriminellen Personen bei ihm ein und aus gehen. Trotz dieses Wahnsinns ist er dennoch wild entschlossen, nach Mallorca zu entfliehen. Doch wo wird die Geschichte enden? Im Wahnsinn? Auf Mallorca? Oder vielleicht tatsächlich irgendwo dazwischen? Das zeigen die Laiendarsteller am 27. Oktober, 19.30 Uhr, am 28. Oktober, 19 Uhr, sowie am 29. Oktober, 18 Uhr auf der Bühne im Alsweiler Pfarrheim. Kartenvorverkauf ist am Samstag, 21. Oktober, von 10 bis 12 Uhr im Pfarrheim oder an der Abendkasse.