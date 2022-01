Vermisste Person und ausgelaufenes Öl : Alle Hände voll zu tun für die Katastrophenschützer

An einer Weiheranlage in Berschweiler lief Öl ins Wasser. Grund war ein defekter Bagger. Foto: Lukas Becker

Berschweiler/ Waldhölzbach Sowohl der Katastrophenschutz des Landkreises als auch die Feuerwehr Marpingen mussten am Mittwoch zu je einem heiklen Einsatz ausrücken. Einmal musste Öl aus einem Weiher entfernt, ein anderes Mal eine vermisste Person per Drohne mit Wärmebildkamera aufgespürt werden.

Unter dem Stichwort „Schadstoff auf Gewässer“ wurde der Löschbezirk Marpingen am Mittwoch gegen 16.40 Uhr nach Berschweiler in die Straße Am Limbach alarmiert. Der Grund: An der Weiheranlage kam es zu einem technischen Defekt an der Hydraulik eines Baggers, teilt der Sprecher weiter mit. Beim Eintreffen der Feuerwehr war bereits eine geringe Fläche des Weihers betroffen. Mit speziellem, schwimmenden, Bindemittel wurde das Öl aufgenommen und eine Ölsperre gesetzt, um die weitere Verbreitung zu verhindern.