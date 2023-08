Deutschland-Umrund erfolgreich abgeschlossen „Sind ganz schön ins Schwitzen geraten“

Es ist vollbracht: Alfons Kuhn hat auch die letzte Etappe seines Abenteuers erfolgreich gemeistert. Am vergangenen Freitag radelte er gegen 14.45 Uhr über die Ziellinie in Alsweiler – und hat Deutschland somit einmal mit dem E-Bike umrundet. „Ich wurde von Familienmitgliedern, Freunden und Nachbarn empfangen. Am Abend haben wir alle gemeinsam gefeiert“, erzählt der 67-jährige Hobbysportler.