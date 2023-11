Fußball-Landesliga Der SC Alsweiler: Vom Kellerkind zum Spitzenteam

Alsweiler · Geht der Fußball-Landesligist SC Alsweiler mit doppelt so vielen Punkten in die Winterpause, wie er vergangene Spielzeit in der kompletten Saison holte? Vor dem Top-Spiel an diesem Sonntag ab 14.30 Uhr gegen den Tabellenzweiten SG Oberkirchen-Grügelborn ist dies bei zwei noch ausstehenden Partien vor der Winterpause noch möglich.

Yannik Flaccus hat elf Treffer nach 14 Spielen auf seinem Konto. Foto: Ricco Hoffmann

Von Philipp Semmler

In der kompletten Saison 2022/2023 sammelten die Blau-Weißen 17 Zähler. Als Tabellenvorletzter entging der SC Alsweiler nur dank günstiger Konstellationen in den anderen Ligen dem Abstieg. In dieser Saison hat die Mannschaft zwei Spieltage vor der Winterpause schon 28 Zähler gesammelt. Damit steht der SC Alsweiler auf Rang vier.