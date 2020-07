Abschluss der Eventreihe in Marpingen : Terrassenkonzert will entspannte Musik servieren

Marpingen Zum Abschluss der Livestream-Reihe in Marpingen tritt am Donnerstag die Band Blue Latin auf.

Trotz Corona sollte der Juli in der Gemeinde Marpingen musikalisch werden. In Zusammenarbeit mit Kulturstream Saarland und mit Unterstützung von Andreas Biehler startete die Kommune daher eine Serie mit digitalen Kulturevents (wir berichteten). Der Startschuss unter dem Motto „Kultur auf der Terrasse, klasse!“ fiel am 9. Juli mit dem Auftritt der Band Refresh. Seitdem sind bisher noch ein weiteres Konzert und eine Lesung via Livestream in Echtzeit übertragen worden. Wie ein Sprecher der Gemeinde berichtet, steht jetzt bereits der Abschluss der Reihe an. Am Donnerstag, 30. Juli, ab 20 Uhr gibt es ein Terrassenkonzert mit der Band Blue Latin.