Handball : Moskitos im Wechselbad der Gefühle

Wirklich ein packendes Spiel: Haunstettens Sina Bosch versucht mit allen Mitteln, Michelle Reis auf dem Weg zum Tor aufzuhalten. Mit 15 Treffern war Reis aber dennoch die überragende Spielerin. Foto: B&K Foto: B&K/Bonenberger / B&K

Marpingen Saisonstart für die A-Jugend-Handballerinnen in der Bundesliga: Zwei Siege waren drin, am Ende wurde es aber nur ein Punkt.

Von Frank Faber

Sie waren ganz nah dran und lagen in beiden Partien kurz vor Schluss mit einem Tor vorne. Aber am Ende sprang für die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Marpingen-Alsweiler zum Saison-Auftakt der Junioren-Bundesliga am Doppelspieltag nur ein Punkt raus. Dem 28:28-Unentschieden am Samstag zu Hause gegen den TSV Haunstetten folgte keine 24 Stunden später die knappe 30:31-Niederlage auswärts bei der SG Kappelwindeck.

„Am Schluss haben uns wegen der Belastung schon ein, zwei Körner gefehlt“, haderte HSG-Trainer Jürgen Hartz in der Sportschule Steinbach. Zur Pause lag sein Team gegen Kappelwindeck noch mit 18:14 in Führung. „Es war aber klar, dass es eng werden wird“, sagte Hartz. Und quasi mit dem Schlusspfiff erhielten die Gastgeberinnen noch einen Siebenmeter zugesprochen, der die knappe 30:31-Niederlage perfekt machte.

Tags zuvor im Heimspiel vor 120 Zuschauern in der Marpinger Sporthalle fehlten dem Nachwuchs der Moskitos 17 Sekunden zum Sieg. Michelle Reis hatte die HSG mit 28:27 in Führung geworfen, ehe Pauline Driske zum 28:28-Endstand für den TSV Haunstetten ausglich. „Das Ergebnis ist gerecht, obwohl wir die Chance auf einen Sieg hatten“, fand Hartz.

Beide Mannschaften sorgten von der ersten Minute an dafür, dass sich eine Toppartie mit hohem Tempo entwickelte. Michelle Reis per Siebenmeter und Hanna Schilke mit einem Knaller aus dem Rückraum brachten die HSG mit 2:1 in Führung. Anschließend gingen den Mädels gegen die offensive Deckungsvariante des TSV allerdings die Ideen aus. Für einen Fehlpass gab es prompt den Gegentreffer durch einen Tempogegenstoß. Auch Hartz stellte mit Erfolg auf offene und giftigere Abwehrformation um. Johanna Brennauer versenkte zwei Konter nach vorherigem Ballgewinn zum 5:5 (13. Minute).

Vorne hatte der HSG-Angriff seine Schwierigkeiten, Kreisläuferin Sara Jelicic ins Spiel zu bringen und hinten die technisch feinen Eins-gegen-eins-Aktionen der körperlich starken Gästeakteurinnen zu unterbinden. Dennoch knallte Rechtsaußen Jana Korn in Unterzahl den Ball zum 8:7 ins Tor, zur Halbzeit lagen die Gastgeberinnen allerdings knapp mit 12:14 zurück.

„Die zweite Hälfte war ein Wechselbad der Gefühle“, beschrieb Hartz hinterher. Für Birte Brunke agierte Kim Bettinger nach der Pause zwischen den Pfosten – und auf dem Parkett dominierten zwei Spielerinnen: die 15-fache Torschützin Reis für die HSG und Michelle Schäfer (zehn Treffer) bei den Gästen.

Nach dem 19:21-Rückstand (45.) verwandelte Jelicic einen Abpraller und Reis einen Siebenmeter zum 21:21. Drei Treffer aus dem Rückraum von Reis bedeuteten daraufhin die 24:22-Führung (51.), die Schäfer mit zwei erfolgreichen Aktionen aber wieder egalisierte. Bis zum Schluss wechselte die Führung hin und her.

Ein technischer Fehler verhinderte 15 Sekunden vor dem Ertönen der Sirene den finalen Angriff der HSG, die den letzten Torwurf der Haunstetterinnen abwehrten. Abpfiff: 28:28.