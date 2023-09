Frauen-Handball Moskitos starten in eine Saison, die es in sich hat

Dazu müssen wir vier, im besten Fall fünf Mannschaften hinter uns lassen“, weiß Trainer Sebastian Franz, welche Herausforderung auf sein Team wartet. Denn ab der Saison 2024/25 wird statt wie bisher in vier nur noch in drei Staffeln gespielt. Und von den derzeit zwölf Teams jeder Staffel werden die Mannschaften ab Tabellenplatz neun am Saisonende absteigen. „Wir haben direkt mit Bensheim/Auerbach einen ganz starken Gegner, der vergangene Saison die Vizemeisterschaft geholt hat“, sagt der Trainer.