3. Handball-Liga Ein unverhoffter Anruf ändert alles

Ihr ehemaliger Trainer in Zweibrücken, Martin Schwarzwald, hätte sie schon 2018 gerne zum Drittligisten TSG Mainz-Bretzenheim mitgenommen. „Da fühlte ich mich dafür aber noch zu jung – und da war ja noch die Schule“, erklärt sie. Jetzt ist die 23-Jährige in Liga drei angekommen. An diesem Samstag, 18 Uhr, empfängt sie mit der HSG in der Marpinger Sporthalle den Tabellenletzten HSG Geldern/Nidda. In den vier Spielen zuvor war Frank auf der Linksaußenposition oder im Rückraum zum Einsatz gekommen, hat dabei zwölf Tore erzielt. Wie es war? „Am Anfang hatte ich großen Respekt vor der 3. Liga und gedacht, dass die Gegenspielerinnen alle wesentlich größer und athletischer sind“, erzählt der Moskitos-Neuzugang. Nach und nach sei sie dann aber sicherer geworden. „Im Spiel gegen den 1. FC Köln habe ich noch zweimal überlegt, ob ich selbst zum Tor ziehen soll oder den Ball und die Verantwortung an eine erfahrenere Spielerin weitergebe“, erinnert sich Frank.