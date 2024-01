3. Handball-Liga HSG Marpingen-Alsweiler: Steigt die Erste ab, darf die Zweite nicht rauf

Jetzt gilt es für den abstiegsgefährdeten Handball-Drittligisten HSG Marpingen-Alsweiler. Zum Auftakt in die Restserie erwartet der Tabellenzehnte an diesem Sonntag um 16 Uhr den Tabellenachten Bayer Leverkusen II in der Marpinger Sporthalle. Die Moskitos haben nach 13 Partien 6:20 Punkte, Bayer Leverkusen 8:18.