Handball „Ich stehe für attraktiven Handball“

Er ist also der Neue: Andreas Moßmann stellte sich am Mittwoch den Handballerinnen der HSG Marpingen-Alsweiler vor. Ab Sommer wird der Homburger der neue Übungsleiter beim abstiegsgefährdeten Drittligisten. „Ich will das Training heute nicht allzu lange aufhalten“, begründete der 35-Jährige, warum die Vorstellung kurz gehalten war. Und das hat einen Grund: An diesem Samstag um 18 Uhr empfängt seine zukünftige Mannschaft den Tabellenführer Bergischer HC,