Bildung und Kultur Einmal über die Alpen– aus eigener Kraft

Am Ende waren es rund 320 Kilometer Strecke bei mehr als 6000 Höhenmetern: 25 Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule Marpingen stellten sich der Herausforderung, die Alpen von Nord nach Süd mit dem Rad zu überqueren – ohne die so beliebte elektrische Unterstützung, ganz alleine aus eigener Kraft. In fünf Tagesetappen ging es vor den Sommerferien von Südbayern über das österreichische Tirol ins italienische Etschtal, wo bereits die Sonne des Südens zu spüren war.