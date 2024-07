Saarland-Pfalz-Rallye Vor der Haustür ist er einfach unschlagbar

Gespannt warteten am Samstagmorgen mehrere Hundert Rallyefans auf der Wiese in Urexweiler auf die Boliden. Sie vernahmen dann den dröhnenden Skoda-Motor des Führenden, der vom asphaltierten Feldweg auf die Bundesstraße sprang und den Hang in Richtung Römerkastell mit Vollgas hinauf jagte. Bestzeit: 1,6 Sekunden vor Tannert.