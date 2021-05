Aufmerksamkeit für Schmerzpatienten : Marienhaus-Chefarzt beteiligt sich an Aktionstag gegen Schmerz

St Wendel Deutsche Schmerzgesellschaft und ihre Partner-Organisationen machen auf lückenhafte Versorgung von Millionen Menschen aufmerksam, die an chronischen Schmerzen leiden.

Der Chefarzt der Klinik für Konservative Orthopädie am Marienhaus Klinikum St. Wendel-Ottweiler beteiligt sich am 1. Juni am zehnten bundesweiten „Aktionstag gegen den Schmerz“. Wie eine Sprecherin berichtet, machen an diesem Tag die Deutsche Schmerzgesellschaft und ihre Partner-Organisationen auf die lückenhafte Versorgung von vielen Millionen Menschen aufmerksam, die an chronischen Schmerzen leiden.