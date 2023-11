Marienhaus-Klinik St. Wendel-Ottweiler Damian ist das 400. Baby in diesem Jahr

St Wendel · Er ist 51 Zentimeter groß und wiegt stolze 3730 Gramm. Am 10. November erblickte Damian um 8.31 Uhr per Kaiserschnitt als 400. Baby im Marienhaus-Klinikum St. Wendel-Ottweiler das Licht der Welt. Vor zwei Jahren wurde sein großer Bruder ebenfalls in der Klinik geboren und nun macht der kleine Damian die Familie komplett, teilt eine Sprecherin der Klinik mit.

15.11.2023 , 16:40 Uhr

Das 400. Baby in diesem Jahr kam in St. Wendel zur Welt. Foto: Eva Fischer