Künftig wieder breiteres Leistungsspektrum Marienhaus Klinikum St. Wendel baut Gynäkologie aus

Im April 2022 sind die operative Gynäkologie und das Brustzentrum des Marienhaus Klinikums St. Wendel-Ottweiler in den Neunkircher Stadtteil Kohlhof umgezogen. Sie wurden in das Zentrum für Frauengesundheit in der dortigen Marienhausklinik integriert. Das Angebot im Krankenhaus in der Kreisstadt St. Wendel beschränkt sich seitdem auf die gynäkologische Notfallversorgung mit der konservativen Gynäkologie und die Geburtshilfe. Doch das soll sich nun ändern.