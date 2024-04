Großveranstaltung mit internationaler Beteiligung Hoffnung auf mehr als 2000 Starter – Vorfreude auf den Marathon in St. Wendel

St Wendel · Eine logistische Herausforderung ist der Marathon in St. Wendel, der am Sonntag zum 16. Mal über die Bühne geht. Was alles geplant ist und wie die Veranstaltung ablaufen wird.

27.04.2024 , 08:14 Uhr

Zahlreiche Läufer werden auch am Sonntag wieder in St. Wendel an den Start gehen. Foto: Bonenberger & Klos/B&K

Von Frank Faber