Rehlinger Alexander Bock feiert Sieg Zwei Rekorde beim St. Wendeler Marathon

Die Uhr tickt für Alexander Bock vom LC Rehlingen. Seine derzeitige Laufzeit beim Globus-Marathon in St. Wendel wird mit 2:29,05 Stunden auf der digitalen Anzeige über dem Zielbogen am Schlossplatz angezeigt. Und nur noch wenige Meter sind zu laufen. Dem Sportler aus Schwarzenbach bei Nonnweiler winkt ein neuer Streckenrekord. Den alten hält seit vergangenem Jahr sein Vereinskollege Tobias Blum mit 2:32,36 Stunden. Packt Bock eine Zeit unter 2:30 Stunden? Er läuft sein Tempo ruhig weiter, noch fünf Schritte und dann ist er im Ziel. Und in der Tat: In 2:29,54 Stunden stellt Bock eine neue Bestmarke über 42,195 Kilometer beim St. Wendeler Marathon auf.