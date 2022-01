Krawall in der Kneipe : Mann verletzt vier Polizisten und widersetzt sich Festnahme

ARCHIV - 04.08.2021, Bayern, Nürnberg: SYMBOLFOTO - Blaulicht an einem Polizeifahrzeug. (zu dpa «Bayerns kurioseste Polizeimeldungen im Jahr 2021») Foto: Daniel Karmann/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Daniel Karmann

St. Wendel In einer Gaststätte in St. Wendel hat am vergangenen Freitag ein Mann randaliert und vier Beamte verletzt. Was bekannt ist.

Ein Gaststättenbesucher droht der Polizei und wehrt sich massiv gegen seine Festnahme. Wie die Polizei-Inspektion St. Wendel mitteilt, wurden Beamte verletzt. Zu der massiven Auseinandersetzung ist es bereits am vergangenben Freitag in der Luisenstraße in St. Wendel gekommen.

Der Wirt einer Gaststätte hatte die Polizei gerufen, da ein 35-jähriger Mann aus Trier in seinem Lokal randalierte. Nachdem die Polizei eintraf wurde der Beschiuldigte von den Beamten nach draußen gebeten, wobei er sich gegenüber den Beamten ebenfalls äußerst streitlustig verhalten haben soll. Er habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden, weitere Polizisten wurden angefordert. Nachdem ein weiteres Polizeikommando eingetroffen war, wurde der Gast dann noch aggressiver als zuvor und wollte mit erhobenen Händen auf einen Polizeibeamten losgehen. Wegen des versuchten Angriffs sollten ihm im Rahmen der Eigensicherung Handfesseln angelegt werden, weshalb er handgreiflich wurde und zu Boden gedrückt werden musste. Auch als die Beamten den Mann zur weiteren Vernehmung ins Revier bringen wollten, wehrte sich der Mann heftig. Er trat, schlug und spuckte nach den Beamte und traf sie mehrfach an Körper und Gesicht.

Wegen seines Verhaltens musste blieb den Beamten nach eigenen Angaben nichts anderes übrig, als den Mann zu fixieren und ihn unter Polizeiaufsicht in eine Fachabteilung eines Krankenhauses zu bringen.