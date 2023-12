„Best of 2023“ Saarländer war einst so bekannt wie Mozart: die Geschichte von Philipp Jakob Riotte

Aus dem Saarland kommen wenige überregional bekannte Literaten, Maler und Musiker, doch ein Komponist war zu seiner Zeit so erfolgreich wie Wolfgang Amadeus Mozart: Philipp Jakob Riotte. 1776 als Sohn eines Lehrers in St. Wendel geboren, war Riotte in jungen Jahren Sängerknabe in seiner Geburtsstadt.