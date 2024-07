Apropos Von wegen Versuchung

Vor wenigen Tagen war ich auf einem wunderschönen Fest in unserem Pfarrgarten in meinem Heimatort. Das ist ein toller Pfarrgarten mit hohen Bäumen, grünem Rasen, dem Kindergarten auf der einen Seite, dem denkmalgeschützten ehemaligen Pfarrhaus auf der anderen. Idyllisch, ein idealer Platz für Freiluftveranstaltungen. Der Förderverein unseres Kindergartens feierte dort seinen 20. Geburtstag. Und wie es sich gehört, mit kühlen Getränken und leckerem Essen. „Komm ich gebe einen aus“, sagte einer meiner Freunde am Bierstand. „Was trinkst Du denn?“ Meine Antwort: „Sprudel!“ Die ungläubige, besorgte Rückfrage: „Sprudel? Bist Du etwa krank?“ „Nein, ich mache nur mal ein paar Tage ein bisschen langsam.