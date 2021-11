Landesweite Medienausleihe : Pilotphase startet an St. Wendeler Gymnasien

Die Tablets werden in der 6d des Gymnasiums Wendalinum verteilt: Carsten Kopper (von links, Schul-IT des Landkreises St. Wendel), Katrin Wagner (Gymnasium Wendalinum), Landrat Udo Recktenwald, Bildungsstaatssekretär Jan Benedyczuk, Schulleiter Alexander Besch, Stefan Kolling (Vorsitzender des Schulfördervereins). Foto: Lukas Kowol

St Wendel Mit der Landesweiten Systematischen Medienausleihe Saar (LSMS 2.0) werden flächendeckend Schüler und Lehrer mit digitalen Endgeräten ausgestattet. Im Landkreis Sankt Wendel nehmen zwei Schulen an der Pilotphase teil, heißt es vonseiten eines Sprechers des Landkreises: jeweils die sechste Klassenstufe am Cusanus Gymnasium und am Gymnasium Wendalinum nehmen an der Pilotphase teil.

Zunächst werden 220 digitale Endgeräte an Schüler – 101 am Cusanus, 119 am Wendalinum – und 34 an Lehrer (Cusanus: 15, Wendalinum: 14) ausgegeben. „Die Zukunft ist digital, die Digitalisierung unserer Schulen genießt somit oberste Priorität. Mit dem Pilotstart an unseren beiden St. Wendeler Gymnasien starten wir die Testphase, prüfen, ob die einzelnen Komponenten funktionieren“, sagt Landrat Udo Recktenwald (CDU).

Bildungsstaatssekretär Jan Benedyczuk erklärt: „Der Ausbau der digitalen Bildung ist eine Mammutaufgabe, die wir als Land gemeinsam mit den Landkreisen und dem Regionalverband stemmen. Heute gehen wir im Landkreis St. Wendel einen wichtigen Schritt und starten in die Pilotphase der Ausstattung unserer Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte mit digitalen Endgeräten und Bildungsmedien“, heißt es in der Presseveröffentlichung vonseiten des Landkreises weiter. „Diese Phase ist wichtig, um Erfahrungen zu sammeln, von denen wir bei allen weiteren Schritten profitieren werden. Wir bauen gemeinsam ein vollständig neues System auf, mit dem wir die bestehende Schulbuchausleihe mittelfristig ablösen werden. Bis zum Schuljahr 2022/23 werden alle Schüler ab Klassenstufe drei ausgestattet. Für die gute Zusammenarbeit mit den Landkreisen und dem Regionalverband sind wir sehr dankbar.“

Die Online-Schule Saarland (OSS), die landeseigene Bildungscloud, und das Modul Online Geräte Ausleihe (OGA) wurden hierfür durch das Bildungsministerium erweitert. Die Schulen pflegen die Nutzer in die OSS ein. Geräte und Zubehör werden durch die Schulverwaltung des Landkreises eingepflegt, über OGA erfolgt dann die Ausleihe der Endgeräte. Die Verwaltung der Endgeräte erfolgt über ein so genanntes Mobile Device Management (MDM). Diese wird beim Regionalverband Saarbrücken gehostet. „Die LSMS 2.0 ist auch ein Vorzeigeprojekt der interkommunalen Zusammenarbeit im Saarland. Der Regionalverband hat auch federführend mit allen saarländischen Landkreisen einen Rahmenvertrag auf den Weg gebracht, um weitere Endgeräte und Zubehör zu beschaffen“, erläutert Recktenwald.

Im Landkreis St. Wendel werden für die Umsetzung der LSMS 2.0 rund 8000 iPads für Schüler und etwa 800 für Lehrer benötigt. Diese sollen ab der dritten Klassenstufe zum Einsatz kommen. Der saarlandweite Plan sieht vor, dass noch in diesem Jahr die sechsten und siebten Klassen bestückt werden, im kommenden Jahr sollen die übrigen Klassenstufen folgen.

