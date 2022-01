Lina und Theo sind besonders häufig : So nannten die St. Wendeler 2021 ihre Kinder

So nannten die St. Wendeler 2021 ihre Kinder

St Wendel Deutschlandweit nannten die Eltern ihre Kinder meistens Emilia und Matteo. Doch welche Babynamen waren im Landkreis St. Wendel am beliebtesten?

Einer, der sich Jahr für Jahr mit den Vornamen der Neugeborenen beschäftigt, ist der Hobby-Namensforscher Knud Bielefeld. An der Spitze seines bundesweiten Namen-Rankings stehen dieses Jahr zwei Vornamen, die dort noch nie zuvor standen. 2021 wurden die Namen Emilia und Matteo am häufigsten vergeben.

Emilia sei dabei über die Jahre ganz langsam, aber stetig nach oben geklettert. Matteo dagegen war vor zwei Jahren noch nicht einmal in den Top Ten und ist jetzt schon auf der Nummer eins. Bei den Mädchen folgen auf Emilia die Namen Hannah, Mia, Emma und Sophia. Bei den Jungen gehören neben Matteo die Namen Noah, Leon, Finn und Elias zu den Top fünf.

Lina ist die Kurzform der Namen Angelina und Paulina und gilt zudem als weibliche Form von Linus. Übersetzt wird Lina mit „die Sanfte“, „kleiner Engel“ oder „die Kleine“. Theo, als Kurzform von Theodor, könnten die Eltern vielleicht wegen der ganz besonderen Bedeutung so oft ausgewählt haben. Der Name kommt aus dem Griechischen und bedeutet Gottesgeschenk oder Gottesgabe.

Den zweiten Platz belegten im Landkreis dann gleich mehrere Namen. Jeweils sechs Mädchen bekamen im vergangenen Jahr den Namen Ella oder Emma. Bei den Jungs wurden jeweils fünf Kinder Anton, Ben, Elias, Henry und Noah genannt. Und auch auf Platz drei finden sich gleich mehrere Namen. So nannten jeweils fünf Eltern ihre Tochter Emily, Helena, Leni, Marie, Mia, Mila oder Sophie. Bei den Buben wurden jeweils vier Kinder Adam, Emil, Levi oder Lukas genannt.

Diese Namen liegen jedoch nicht erst seit 2021 im Trend. Verglichen mit den Vorjahren lassen sich die Top-Namen häufiger finden. In der Statistik der Vornamen des St. Wendeler Standesamtes für das Jahr 2020, gab es bei den Mädchen eine Siegerin, die auch jetzt wieder sehr beliebt war: Leni hatte mit acht Nennungen die Nase vorn. Bei den Jungs schafften es 2020 gleich drei Namen an die Spitze: Jeweils sieben Kinder bekamen die Namen Jonas, Marlon oder Paul. Alle drei haben es 2021 nicht mehr unter die Top-drei Namen geschafft. Doch im Jahr 2019 wurde bereits Theo bei den Jungs und Leni bei den Mädchen am häufigsten ausgewählt.