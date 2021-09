„Hoof im Spiegel der Presse“ : Lesung mit Autor Dieter Kremp am 17. September in Hoof

Lesung mit Autor Dieter Kremp am 17. September in Hoof

Hoof Dieter Kremp liest aus seinem neuen Buch „Hoof im Spiegel der Presse“.

Und wer erinnert sich noch an das erste Hoofer Heimatfest 1963, als beim Luftballonwettbewerb der Schule der Luftballon von Hans Jürgen Clohs 900 km weit bis nach Lodz in Polen flog. Elisabeth Clohs feierte 1982 ihren 100. Geburtstag und im August 1980 war das Jahrhundertunwetter im Ostertal. Es ergeht eine herzliche Einladung an alle, die sich gerne an die Hoofer Vergangenheit erinnern. Das Buch kostet 25 Euro.