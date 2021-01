Spaß im Schnee : Spazieren und snowboarden im Schnee

Der Winter inspiriert die Leser-Reporter der Saarbrücker Zeitung ganz besonders. Zahlreiche Bilder gehen in der Redaktion ein.

Es ist Wahnsinn, wie der Schnee im St. Wendeler Land dieser Tage unsere SZ-Leser-Reporter anspornt. Zahlreiche Fotos gehen Tag für Tag in der Redaktion ein. Fotos, die wir unseren Lesern nicht vorenthalten wollen. Schließlich kommt es nicht so häufig vor, dass über Wochen hinweg die weiße Pracht das Wetter in der Region bestimmt. Dass mann durch eine Winterlandschaft spazieren oder gar Snowboard fahren kann. Daher gibt es auf dieser Seite wieder eine Auswahl der schönsten Leser-Reporter-Fotos.