Die schönsten Fotos unserer Leser : Sonne taucht die Region in besonderes Licht

Die SZ-Leser-Reporter genießen das Wetter und haben bei Spaziergängen schon so manchen Frühlingsboten entdeckt.

Die Sonne strahlt unermüdlich im St. Wendeler Land. Was sich schon Ende Februar abzeichnete, geht nun auch im März weiter. Die sonnige Witterung lockt nach draußen. Auch wenn die Temperaturen doch an manchen Tagen eher an Winter als an Frühling erinnern. Trotzdem: Das Gemüt verlangt nach Sauerstoff und nach Sonnenstrahlen, gerade in diesen Corona-Zeiten. So machten sich auch unsere SZ-Leser-Reporter auf in die Natur, um besonders stimmungsvolle Landschaften oder die ersten Frühlingsboten abzulichten. Eine Auswahl ihrer Fotos ist auf dieser Seite zu sehen.