Schöne Bilder der SZ-Leser : Das St. Wendeler Land blüht auf

Die SZ-Leser-Reporter waren mit ihren Kameras in der Natur unterwegs. Eine Auswahl ihrer Bilder finden sich auf dieser Seite.

Ein Strahl scheint direkt aus den Wolken zu kommen. Thomas Andres aus Güdesweiler griff sofort zur Kamera und hielt dieses Schauspiel in einem Bilid fest. Es ist eines von vielen Fotos, die die SZ-Leser-Rreporter Tag für Tag in die Redaktion schicken. Auch in diesen Juni-Tagen waren die Hobby-Fotografen wieder im St. Wendeler Land unterwegs. Und fasziniert von der Farben- und Artenvielfalt in der Natur. Von der Landschaft und der Tierwelt. Manchmal ist es auch einfach nur ein anderer, ein besonderer Blickwinkel, der den Reiz eines Bildes ausmacht.