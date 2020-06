Fotos von SZ-Lesern : Von Fischen, Spinnen und Entchen

St. Wendel SZ-Leserreporter waren dieser Tage wieder im St. Wendeler Land unterwegs. Eine Auswahl ihrer Bilder ist auf dieser Seite zu sehen.

Mehrere kleine Entchen schwimmen auf dem Wasser in Urexweiler. Sie pfeifen auf die Abstandsregel oder auf Kontaktverbot. Auch in Corona-Zeiten scheinen sie das Leben und die Natur zu genießen. An diesem Anblick erfreut sich auch SZ-Leserreporter Klaus Feucht. Aber auch die Blumen im St. Wendeler Land sind ein beliebtes Fotomotiv, was unsere Leser-Reporter Woche für Woche beweisen.