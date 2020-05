Der Natur auf der Spur : Schneeweiß, rosenrot und erfrischend nass

St. Wendel SZ-Leserreporter sind in der Region unterwegs und machen schöne Fotos. Eine Auswahl der Bilder ist auf dieser Seite zu sehen.

Von him

Lippen so rot wie Blut, die Haut so weiß wie Schnee – so wird Schneewitchen beschrieben. Aber nicht nur die Märchenschönheit hat diese Farben zu bieten, auch die Region. Das zeigen die Fotos unserer Leserreporter. Mal ist der Himmel rot wie Blut, mal sind die Blüten weiß wie Schnee. Aber die sieben Zwerge hätten sich wohl auch auf der bunten Wiese oder im grünen Wald wohl gefühlt.