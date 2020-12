Sonnenenergie : Im Januar läuft die Solarstrom-Frist ab

Hauseigentümer sind verpflichtet, ihre Photovoltaik-Anlagen in das zentrale Marktstammdatenregister einzutragen. Foto: dpa-tmn/Nestor Bachmann

St. Wendel Sonnenenergie hat einen wesentlichen Anteil an der Energiewende. Um die Energieversorgung umzustellen, benötigen die Akteure aktuelle Daten.

Diese werden seit 2019 zentral im öffentlich zugänglichen, amtlichen Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur gesammelt. Wie die Verbraucherzentrale in Saarbrücken jetzt mitgeteilt hat, läuft Ende Januar die Frist zur Registrierung ab. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen demnach bestehenden Photovoltaik-Anlagen, Batteriespeicher und Blockheizkraftwerke eingetragen werden – auch wenn sie bereits bei der Bundesnetzagentur gemeldet sind. Auch Anlagen, die keine Vergütung mehr erhalten sowie Stecker-Solar-Geräte sind einzutragen. Bei Nichteintragung drohe ein Bußgeld oder die Kürzung der Vergütung.

„Eigenheimbesitzer, die noch keine Solaranlage haben, sich aber für die klimafreundliche Energieerzeugung interessieren, können den Eignungs-Check Solar der Verbraucherzentrale in Anspruch nehmen“, erklärt eine Sprecherin der Verbraucherzentrale. Bei einem Ortstermin werde erläutert, ob das Gebäude die Voraussetzungen für eine Solar-Wärme oder -Strom-Anlage erfüllt. Wer den Check aufgrund der aktuellen Situation nicht sofort durchführen lassen möchte, könne sich für einen Termin im Sommer 2021 vormerken lassen.

Dank der Bundesförderung für Energieberatung der Verbraucherzentrale ist die Beratung in den Niederlassungen im Saarland sowie die telefonische Rückruf- und die Video-Chat-Beratung kostenfrei. Für einen Eignungs-Check Solar zahlen Eigenheimbesitzer nach Angaben der Verbraucherschützer 30 Euro Eigenanteil.

Beratungstermine können unter Tel. (06 81) 5 00 89 15 oder unter der kostenfreien Hotline (08 00) 8 09 80 24 00 oder per E-Mail an Energieberatung@vz-saar.de vereinbart werden.

In St. Wendel finden die Beratungen in der Welvertstraße 2 im Besprechungsraum statt. Terminvereinbarung beim Umweltamt unter der Tel. (0 68 51) 8 09 19 03.

In Tholey finden die Beratungen im Rathaus statt. Terminvereinbarung unter der Tel. (0 68 53) 50 80.

Weitere Infos gibt es im Internet auf: