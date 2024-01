Landwirte gehen auf die Straße Auch im St. Wendeler Land protestieren die Bauern

Landwirte gelten als Frühaufsteher. Doch als am Montag der Hahn kräht, zieht es viele Bauern nicht in den Stall, sondern auf die Straßen. Dorthin wollen sie mit ihren Landmaschinen den Protest gegen die Regierungspolitik der Berliner Ampel tragen. „Um sechs Uhr ging es im Landkreis St. Wendel bereits los“, berichtet auf SZ-Nachfrage ein Sprecher des Polizei-Präsidiums in Saarbrücken. ^