Landratswahl im Landkreis St. Wendel AfD-Kandidat Bertram Kelkel: „Ich will die Zukunft mitgestalten“

Samstags auf dem Schlossplatz in St. Wendel: Das ist für Bertram Kelkel in den zurückliegenden Wochen zur Routine geworden. Dann ist er in der Regel mit dem AfD-Stand vor Ort, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Der 40-Jährige tritt am 9. Juni gegen den Amtsinhaber und eine weitere Kandidatin zur Landratswahl in St. Wendel an. Erst seit zwei Jahren gehört Kelkel der AfD an. Dennoch habe ihm die Partei das Vertrauen geschenkt und seine Kandidatur unterstützt. Ein persönliches Erlebnis, so berichtet Kelkel, habe ihn dazu gebracht, sich näher mit der AfD zu beschäftigen. Politikinteressiert, das sei er schon immer gewesen. Durch seine Tochter habe sich das noch verstärkt. „Da habe ich mir Gedanken gemacht“, sagt er. Er stehe für die Politik, die die AfD macht, und wolle die Zukunft hier mitgestalten. Es gehe ihm aber auch darum, die Bundespartei zu unterstützen.