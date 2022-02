Kolumne Nach Erwähnung in ProSieben-Show : Landrat will Mark Forster zu Konzert im Landkreis St. Wendel laden

SZ-Redakteurin Melanie Mai könnte sich Nicole, Lena und Mark Forster am Bostalsee vorstellen.

Kaum hatte Landrat Udo Recktenwald gefordert, der „Tatort“ möge mal wieder im St. Wendeler Land spielen, da tauchte der Landkreis doch glatt im Fernsehen auf. Und das in dieser Woche gleich zwei Mal. Zunächst am Wochenende im NDR, wo Schlager-Perlen Zuschauer nostalgisch werden ließen. Die in der Region vor allem deshalb, weil der Bostalsee 1981, als Nicole das Lied „Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund“, aufnahm, ganz anders aussah als heute. Und in diesem Video saß die Sängerin aus Neunkirchen/Nahe an diesem idyllischen See, im Hintergrund die gelben Zelt-Türme des Bosaariums. Aber keine Seezeitlodge, kein Center-Parcs auch ansonsten war es recht leer um das Gewässer herum.