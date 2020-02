Notfallpläne liegen bereit : St. Wendel wappnet sich für das Coronavirus

Die vom Center for Disease Control and Prevention in den USA erstellte Illustration zeigt den neuen Coronavirus. Foto: dpa/Center for Disease Control

St. Wendel Sowohl der Landkreis als auch das Marienkrankenhaus sehen sich gut auf den Ernstfall vorbereitet.

Die Zahl der Infektionen steigt sprunghaft an: Auch in Deutschland breitet sich das neuartige Coronavirus immer stärker aus. Wie auf der Webseite des Robert-Koch-Instituts zu lesen ist, sind hierzulande 53 Covid-19-Fälle bekannt (Stand: 28. Februar). In unserem Nachbarbundesland Rheinland-Pfalz behandeln Ärzte aktuell zwei Infizierte – im Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern sowie im Bundeswehrkankenhaus in Koblenz. Um die Corona-Epidemie zu bekämpfen, haben Bundesinnen- und Bundesgesundheitsministerium einen Krisenstab eingesetzt. Ziel sei es, die Bevölkerung so gut wie möglich zu schützen und diese Epidemie soweit wie möglich einzudämmen. „Der Aufbau des Krisenstabs zeigt: Wir nehmen den Ausbruch des Coronavirus ernst und reagieren darauf, dass die Epidemie jetzt Deutschland erreicht hat“, sagt Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU).