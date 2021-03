Jury kürt den Sieger : Landkreis St. Wendel sucht ein neues Logo

St Wendel Agenturen sind laut Landrat aufgerufen, an einem Gestaltungswettbewerb teilzunehmen.

Seit 1992 nutzt der Landkreis ein Logo. Eine einheitliche Gestaltungslinie wurde vor 30 Jahren nicht festgelegt. Recktenwald: „Ein Manko, das wir nun beheben wollen, damit wir in der Selbst- und Außenwahrnehmung auch so auftreten, wie wir uns sehen: selbstbewusst, weltoffen, vielfältig, verwurzelt und zukunftsorientiert.“ Agenturen seien daher aufgerufen, an einem Gestaltungswettbewerb teilzunehmen: In der ersten Phase sollen Referenzen und Beispiele eingereicht werden. Denn die Teilnehmer müssen bereits Erfahrungen in der Erstellung eines sogenannten Corporate Designs haben. Eine erste Jury wählt bis zu fünf Teilnehmer für die zweite Phase aus. Die Teilnehmer der zweiten Phase reichen ihre konkreten Entwürfe ein. Eine Fachjury bewertet diese. Der Sieger wird dann beauftragt, ein Corporate-Design-Handbuch zu machen.