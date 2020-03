Die Mannschaft setzt sich aus freiwilligen Helfern zusammen. Sie nehmen sich in erster Linie mögliche Corona-Fälle vor, die über das St. Wendeler Gesundheitsamt registriert werden.

Der mobile Ärztedienst der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) ist im Saarland wegen der gestiegenen Fallzahlen an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen. Ab Dienstag wird er daher durch drei neue Entnahmestellen ersetzt. In Dillingen, Saarbrücken und Neunkirchen können sich die Menschen dann auf das Coronavirus testen lassen (wir berichteten). Auch die Hausärzte im Landkreis St. Wendel werden ihre Patienten künftig an diese Stationen verweisen. „Aber wir haben zusätzlich noch unser eigenes System“, berichtet Kreisbrandinspekteur Dirk Schäfer.