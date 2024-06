Kreisreport der Arbeitskammer Landkreis setzt auf zukunftsfähige Lösungen

„Viele Freizeitmöglichkeiten und hohe Lebensqualität“ – diese Überschrift hat die Arbeitskammer (AK) des Saarlandes für ihre aktuelle Ausgabe des Kreisreports St. Wendel gewählt. Darin nehmen Experten die Region unter die Lupe und bewerten ihre Entwicklung in verschiedenen Bereichen. In der Saarbrücker Zeitung stellen wir die Ergebnisse in zwei Artikeln vor. Der erste Teil widmet sich den Themen Arbeitsmarktpolitik, Gesundheit und öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV). Hierbei fallen die Analysen der AK-Referenten fast durchweg positiv aus. Denn sie sind sich einig: Zwar hat der Landkreis St. Wendel mit vielen Herausforderungen zu kämpfen, allerdings sind zukunftsfähige Lösungen oft bereits vorhanden oder in der Mache.