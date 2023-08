Während der Sommerferien Landkreis St. Wendel saniert Schulen für 1,5 Millionen Euro

Die Pausengongs sind verstummt, die Klassenzimmer wie leer gefegt und die Hektik des Schulalltags liegt gerade in der Ferne. Doch während sich die Jungen und Mädchen in den wohlverdienten Ferien erholen, herrscht in den Bildungseinrichtungen des Landkreises St. Wendel keineswegs Stillstand. Ganz im Gegenteil: In der unterrichtsfreien Zeit laufen jede Menge Bauprojekte.