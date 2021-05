Pandemie im Landkreis St. Wendel : Gesundheitsamt meldet neun neue Corona-Fälle

St. Wendel Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt nach Angaben eines Landkreis-Sprechers nochmals leicht auf einen Wert von 55,36.

Auch am Feiertag sind im St. Wendeler Gesundheitsamt neue Corona-Testergebnisse eingegangen. Neun waren laut eines Sprechers positiv. Die Betroffenen leben in den Gemeinden Freisen (4), Nonnweiler (2) sowie in der Kreisstadt St. Wendel (3).