Landrat stellt Zahlen vor St. Wendeler Land ist bei Touristen sehr beliebt

St Wendel · In keinem anderen saarländischen Landkreis wurden im vergangenen Jahr so viele Übernachtungen gebucht. Vor allem der Ferienpark am Bostalsee lockt in- und ausländische Gäste.

26.02.2024 , 11:58 Uhr

St. Wendel ist wieder einmal Spitzenreiter: Auswertungen des Statistischen Landesamtes zufolge machen Touristen in keinem anderen saarländischen Landkreis so gerne Urlaub wie hier. Im vergangenen Jahr buchten Gäste in unserem Bundesland insgesamt 3,25 Millionen Übernachtungen, rund 975 000 davon im St. Wendeler Land. Erst mit einigem Abstand folgt auf dem zweiten Platz der Regionalverband Saarbrücken (760 000) und auf dem dritten Platz der Landkreis Merzig-Wadern (675 000). Hier geht es zur Bilderstrecke: Ausflugsziele im St. Wendeler Land