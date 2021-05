Pandemie im Landkreis St. Wendel : Gesundheitsamt meldet elf neue Corona-Fälle

Symbolfoto Foto: dpa/Hendrik Schmidt

St Wendel Somit sind seit Beginn der Pandemie nunmehr 3178 Infektionen mit dem Virus im Landkreis St. Wendel registriert worden.

Mit einer erneut zweistelligen Zahl in Sachen Corona-Neuinfektionen klingt die Woche aus. Ein Sprecher des Gesundheitsamts meldet am Freitag elf neue Fälle. Die Betroffenen leben in den Kommunen Namborn 81), Nonnweiler (1), Oberthal (2) und St. Wendel (7). Damit steigt die Gesamtzahl der registrierten Infektionen im Landkreis St. Wendel auf 3178. Als genesen gelten 2953 der Betroffenen. 110 Menschen sind im Zusammenhang mit der Pandemie verstorben. Somit sind aktuell 115 Personen mit Covid-19 infiziert.

Wie der Sprecher berichtet, ist ein Mitarbeiter, der an zwei St. Wendeler Kindergärten tätig ist, positiv auf Corona getestet worden. In einem Kindergarten gelten 25 Kinder, in der zweiten Einrichtung 21 Kinder und zwei Mitarbeiter als Kontaktpersonen. Ihnen wurde Quarantäne angeordnet. In einem weiteren Kindergarten der Kreisstadt wurde ebenfalls ein Mitarbeiter positiv getestet. Hier müssen 35 Kinder und zehn Mitarbeiter in Quarantäne.

Die Zahl der bislang nachgewiesenen Mutationen ist erneut gestiegen – von 623 auf 634. Davon konnten 515 Fälle der britischen Variante zugeordnet werden, 88 der südafrikanischen, ein Fall der indischen Variante. 30 Fälle werden mit dem Vermerk „unbekannt“ geführt.