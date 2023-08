St Wendel Kurse speziell für Frauen im September

Die Frauenbeauftragte des Landkreises St. Wendel bietet im September verschiedene Kurse für Frauen an: So gibt es am Samstag, 2. September, 19 Uhr, eine Tanzparty und einen Discofox-Workshop. Ort ist die Stage-Tanzschule in St. Wendel, Eisenbahnstraße 2. Kosten: mit Workshop: 15 Euro, ohne Workshop: acht Euro.