Hohe Auszeichnung : Kunz-Küchendirektor Patrick Jenal in Vereinigung „Jeunes Restaurateurs“ aufgenommen

Partick Jenal, langjähriger Küchenchef im Restaurant Kunz in St. Wendel-Bliesen, ist in die elitäre Vereinigung „JRE-Jeunes Restaurateurs“ aufgenommen worden. Foto: Marko Völke

Saarbrücken/St. Wendel Für Patrick Jenal genießen die Freude an der Gastlichkeit und die Leidenschaft des Verwöhnens hohe Priorität. Nicht zuletzt deshalb wurde der langjährige Küchenchef im Restaurant Kunz in St. Wendel-Bliesen nun in die elitäre Vereinigung „JRE-Jeunes Restaurateurs“ aufgenommen.