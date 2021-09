Die Zukunft des ländlichen Raumes : Kulturlandschaftsinitiative sucht weitere Mitstreiter

Produkte aus dem St. Wendeler Land finden sich in der Lokalwaren-Kiste, die es auf dem Wendelinushof zu kaufen gibt. Ein Beispiel für eine lokale Wertschöpfungskette, initiiert von der Kulturlandschaftsinitiative St. Wendeler Land. Foto: Melanie Mai

St Wendel Seit einem Vierteljahrhundert engagiert sich die Kulturlandschaftsinitiative St. Wendeler Land für die Entwicklung des ländlichen Raumes. Gefördert mit Mitteln aus dem Leader-Programm der Europäischen Union hat Kulani in drei Förderzeiträumen mehr als 70 Projekte umgesetzt.

Jetzt will sich der Verein um eine weitere Förderperiode bewerben. Dazu muss die Kulani ihre lokale Entwicklungsstrategie weiter entwickeln. Dabei geht es um die vier Schwerpunkte Lokalwarenmarkt, Energie- und Klima, Kultur sowie Bildung. Viele Bürger, Vereine und Institutionen machen mittlerweile mit.

Nach dem Willen der Kulturlandschaftsinitiative sollen es aber noch mehr werden. Deshalb will sie weitere Partner gewinnen und lädt zu einer virtuellen Auftaktveranstaltung zur Erstellung der lokalen Entwicklungsstrategie am Dienstag, 14. September, ab 18 Uhr ein. Wer sich dafür interessiert und mitmachen will, der kann sich ab sofort anmelden unter der E-Mail-Adresse www.kulani.de.