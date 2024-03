Chor der Wendelinus-Basilika Wenn Musik zu Stille verführt

Der Chor der Wendelinus-Basilika hatte zu einer ganz besonderen und durchdringenden musikalischen Andacht in die Basilika geladen. Aufgeführt wurden zwei Werke, welche in die Fastenzeit einstimmten. Mit den Werken „Via Crucis“ von Franz Liszt und „The Fruit of Silence“ von Peteris Vasks luden Musiker und Sänger zur inneren Einkehr ein.