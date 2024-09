Kreistag missbilligt die Pläne der Marienhaus-Gruppe Resolution für den Erhalt der Geburtshilfe am Krankenhaus-Standort St. Wendel

„Ich bin davon ausgegangen, dass unser Sohn Ende des Jahres in St. Wendel im Marienkrankenhaus das Licht der Welt erblicken wird“, sagt der werdende Vater und Fraktionsvorsitzende der CDU, Dennis Meisberger. Doch dazu werde es nun wohl nicht kommen. „Ich kann nur erahnen, wie sich alljene fühlen, die in den kommenden Wochen Eltern werden und nun plötzlich mit der Nachricht konfrontiert sind, dass die Geburtshilfe aus St. Wendel weggeht.“ Vor knapp zwei Wochen wurde bekannt, dass im Marienhaus-Klinikum St. Wendel-Ottweiler ab 1. Oktober keine Entbindungen mehr möglich sein werden (wir berichteten). Wie eine Sprecherin der Marienhaus-Gruppe erläuterte, bündele die Marienhaus-Gruppe die Geburtshilfe für das nordöstliche Saarland in Neunkirchen und etabliere damit das führende Kompetenzzentrum für die geburtliche Versorgung im Saarland.