In St. Wendel geh es ums Geld : Höchstes Haushaltsvolumen bislang

St. Wendel Der Kreistag beschäftigt sich am Montag mit dem Kreishaushalt 2020. Der hat ein Volumen von 135,9 Millionen Euro. Die Kommunen im St. Wendeler Land tragen davon 59,98 Millionen Euro.

Die zwei Seiten einer Medaille spiegeln sich im Haushaltsentwurf 2020 des Landkreises St. Wendel wider, den der Kreistag in seiner Sitzung am Montag, 16. Dezember, ab 15.30 Uhr im großen Sitzungssaal des Landratsamtes beraten und verabschieden soll.

12,5 Millionen Euro will der Landkreis St. Wendel 2020 investieren. Fast zehn Millionen davon kommen dem Bildungsbereich zugute. Große Baumaßnahmen sind an den beiden Gymnasien in St. Wendel und der Gemeinschaftsschule in Türkismühle geplant. Viel Geld ist auch für die Digitalisierung der Schulen vorgesehen.

Rekordverdächtig sind einige Zahlen: Mit 135,9 Millionen Euro ist das Haushaltsvolumen das höchste in der Geschichte des Landkreises St. Wendel. Mit 12,5 Millionen Euro investiert der Landkreis im kommenden Jahr so viel wie noch nie zuvor. 2019 waren es 5,9 Millionen Euro. Diese Zahlen nannten Landrat Udo Recktenwald (CDU) und Kämmerer Adalbert Lauck im SZ-Gespräch. Sie stellten die Eckdaten des Haushaltsentwurfes vor.

Während es kaum finanzielle Verbesserungen in einer Größenordnung von 100 000 Euro gibt, schlagen Mindereinnahmen und Mehrausgaben deutlich zu Buche. So erhält der Landkreis St. Wendel nur noch 684 000 Euro an Schlüsselzuweisungen des Landes. Das sind 2,5 Millionen Euro weniger als in diesem Jahr. Der Grund: Die Finanzkraft der Kommunen im St. Wendeler Land ist im Landesvergleich überproportional gestiegen. Umgerechnet auf die Einwohner, erhält St. Wendel von den Schlüsselzuweisungen nur noch acht Euro pro Einwohner, Merzig-Wadern im Vergleich 76 Euro. „Auf diese Zahlen haben wir keinerlei Einfluss“, unterstreicht Lauck.

Einen Großteil der Kosten müssen die Kommunen im Landkreis St. Wendel über die Kreisumlage bezahlen. Diese steigt um rund 8,62 Millionen Euro auf 59,98 Millionen Euro. Die Umlage wäre noch deutlich höher ausgefallen, wenn der Landkreis nicht in den Jahren 2017 und 2018 Überschüsse von 3,82 Millionen Euro erzielt hätte, die in den Haushalt 2020 eingerechnet sind. Der so genannte Umlagesatz beträgt 48,3 Prozent, ist der zweitniedrigste seit 24 Jahren und gegenüber 2019 fast gleich geblieben. Trotz des deutlichen Anstieges. Diese Zahl besagt, dass der Landkreis 48,3 Prozent des Finanzvolumens der Kommunen abschöpft. Beim Höchststand 2011 waren es 71,7 Prozent. Alle sieben Gemeinden und die Stadt St. Wendel müssen mehr Geld an den Kreis überweisen. St. Wendel zahlt 5,8 Millionen Euro mehr, insgesamt 22,2 Millionen Euro. Oberthal muss mit 3,4 Millionen Euro (plus 272 000 Euro) am wenigsten beisteuern. St. Wendel trägt 37 Prozent der Umlagekosten. „Wir brauchen dringend eine Diskussion über die Finanzierung der Landkreise“, unterstreicht Landrat Udo Recktenwald abschließend. Der Kreis selbst habe ja keine eigene Einnahmequelle. Adalbert Lauck ergänzt: „Das Grundproblem, das wir haben: Die Soziallasten werden über die Umlage bezahlt.“