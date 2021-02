Spendenplattform ist umgezogen : Aus „Gut für Saarlouis und St. Wendel“ wird „Wir Wunder“

Am Tag des Glücks startet die neue Verdopplungs-Aktion. Foto: dpa/Roland Weihrauch

St Wendel Spendenplattform der Kreissparkasse St. Wendel ist auf ein neues Portal umgezogen. Eine erste Aktion ist am Tag des Glücks, dem 20. März, geplant.

Mehr als 200 000 Euro für rund 70 gemeinnützige Projekte aus dem Landkreis St. Wendel sind seit dem Start von „www.gut-fuer-saarlouis-und-st-wendel.de“ im Herbst 2019 gesammelt worden. Wie eine Sprecherin berichtet, haben sich die Kreissparkassen St. Wendel und Saarlouis jetzt von ihrer gemeinsamen Spendenplattform getrennt und ziehen auf die Plattform „Wir Wunder“ der Sparkassen-Finanzgruppe um. „Die bisherige Erfolgsgeschichte endet damit aber keineswegs, sondern erhält mit dem jeweils eigenen Regionalportal einen neuen Rahmen, um gemeinnützige Initiativen vor Ort künftig noch besser unterstützen zu können“, erläutert die Sprecherin. Für die Projekte bleibt alles beim Alten: „Mit dem Aufbau der ,Wir Wunder’-Spendenplattform möchten wir dem gemeinnützigen und kulturellen Engagement in unserer Region ein noch stärkeres Forum anbieten, um aus der Vielfalt an ambitionierten Ideen, nicht nur Chance, sondern sichtbare Wirklichkeit werden zu lassen“, erklärt Andrea Eckert, Abteilungsleiterin Kommunikation die Beweggründe zum Wechsel auf die neue Plattform. Wer weiterhin mit seinem Projekt an Aktionen der Sparkasse teilnehmen und von der Reichweite des Regionalportals profitieren möchte, muss mit seinem Projekt auf „Wir Wunder St. Wendel“ umziehen. Spender finden auf dem neuen Regionalportal künftig dann nur noch Projekte mit eindeutigem Bezug zum Landkreis St. Wendel.