Kreisjägertag in Bliesen Die Jagd ist auch gelebter Natur- und Artenschutz

Rehe gebären in der Regel ein bis zwei Kitze im Mai und Juni. Die Ricken legen ihre noch unselbstständigen Kitze oftmals im hohen Gras ab, um sie vor Fressfinden zu schützen. Besonders Wiesen in unmittelbarer Waldnähe werden dabei von den Geißen als Kinderstube bevorzugt ausgewählt. Die Setzzeit fällt regelmäßig mit der Mähzeit für die Frühjahrsmahd zusammen, was für die Kitze zu einer lebensgefährlichen Situation führen kann, da in den ersten beiden Lebenswochen der Fluchtinstinkt der Kitze noch nicht ausgeprägt ist. Jedes Jahr werden daher die zu mähenden Flächen vor der Mahd durch Jäger gemeinsam mit ehrenamtliche Helfern und Initiativen abgesucht, um Kitze vor Tod und Verstümmelung zu retten. Drohnen mit Wärmebildkameras werden hierbei eingesetzt, um die Kitzrettung effizienter durchführen zu können, indem die Kitze durch ihre Wärmesignatur direkt lokalisiert werden können.